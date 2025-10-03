نهاية حقبة “لغة المستعمر”.. الجزائر تعتمد الإنجليزية في الجامعات والشركات بقرار رئاسي حاسم

دخلت الجزائر مرحلة مفصلية في سياستها اللغوية والثقافية، متجهة بقوة نحو تقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية في التدريس والتعليم الجامعي واستبدالها باللغة الإنجليزية.

القرار الذي طال انتظاره يثير جدلا بين مؤيد يرى فيه قفزة نحو العالمية، ومعارض يعتبره مغامرة لغوية قد تُربك الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت مذكرة رسمية نهاية مارس/آذار 2025، موجّهة إلى عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تقضي بالشروع في تدريس المواد الأساسية باللغة الإنجليزية ابتداءً من العام الجامعي 2025–2026.

إشراف رئاسي

حظي القرار بدعم مباشر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبره “خيارا حكيما لا بديل عنه”. وكنتيجة لذلك، سيخضع أكثر من 58 ألف أستاذ باحث لتكوين معمق في اللغة الإنجليزية عبر منصات خاصةة بهدف ضمان قدرة الكادر الجامعي على مواكبة التغيير وتغطية المواد التدريسية دون انقطاع أو تراجع في المستوى العلمي.

مخاوف وتساؤلات

ورغم الطابع الإصلاحي للقرار، أعرب عدد من الأساتذة والطلبة عن مخاوف تتعلق بصعوبة التأقلم مع التحول اللغوي المفاجئ، وخصوصا لمن تعوّدوا على الفرنسية لغة تعليمية منذ الثانوية.

وطرح آخرون تساؤلات حول مدى توافر المراجع العلمية بالإنجليزية، ودور المكتبات والجامعات في توفير مصادر بديلة. كما يخشى البعض أن يفاقم القرار من الفوارق بين الجامعات الكبرى في المدن والجامعات الولائية التي تفتقر إلى البنية التحتية.

السياسة والرمزية

لا يمكن فصل القرار عن سياق سياسي وثقافي أوسع، فاعتماد الإنجليزية يفهم أيضا بوصفه تقليصا للاعتماد التاريخي على الفرنسية في التعليم العالي، بل يتجاوز القاعات الجامعية، ويمثل خطوة لإعادة رسم ملامح الهوية اللغوية في بلد ظل لعقود ساحة للتجاذب بين العربية والفرنسية.

في القطاع الخدمي أعلنت شركة “الجزائر تيليكوم” في 10 أغسطس/آب 2025، عن استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في فواتيرها، لتصبح ثنائية اللغة: العربية والإنجليزية.

وقررت الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء اللغة الفرنسية من تذاكر السفر، والاكتفاء باللغتين العربية والإنجليزية فقط بما يتماشى مع ما تعتمده شركات الطيران العربية والدولية الأخرى.

وفي مايو/أيار 2025، أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم مذكرة رسمية تطالب جميع الروابط التابعة له بتعريب أنشطتها، بما في ذلك محاضر لجان الانضباط، وتعيينات التحكيم والبرمجة والمراسلات بدءاً من الموسم الرياضي 2025-2026.