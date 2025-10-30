“كرهت القيام بذلك”.. ترامب يأمر ببدء تجارب السلاح الأكثر فتكا في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه وزارة الدفاع لبدء اختبار أسلحة الولايات المتحدة النووية على خلفية قيام دول أخرى باختبار برامجها.

وعبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “أصدرنا تعليمات لوزارة الدفاع لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة والعملية ستبدأ فورا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك عددا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة في العالم، بما في ذلك “تحديث وتجديد كاملين للأسلحة الموجودة”.

وأشار ترامب إلى أنه لم يكن راغبا في إصدار القرار ببدء التجارب النووية، نظرا “لقوتها التدميرية الهائلة” على حد قوله، مضيفا أنه لم يعد له خيار في تلميح إلى امتلاك بيجين وموسكو قوتين نوويتين، “كرهتُ القيام بذلك، لكن لم يكن لدي خيار آخر! روسيا في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنها ستتعادل خلال خمس سنوات”.

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.