شهيد في قصف إسرائيلي على النبطية جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخص، الجمعة، جراء استهداف طائرة مسيَّرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفرق بلدة شوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان، في وقت شنت فيه طائرة أخرى غارة على مبنى في المدينة الصناعية بالنبطية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المسيَّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا موجَّها نحو مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري، وهو ما أدى إلى إصابة سطح المبنى دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترا متواصلا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية خلال 60 يوما.

ورغم تمديد الحكومة اللبنانية المهلة حتى الثامن عشر من فبراير/شباط الماضي، فإن قوات الاحتلال ما زالت متمركزة في خمس نقاط حدودية، وتواصل تنفيذ خروقها الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية.