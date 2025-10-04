تقرير يؤكد: نتنياهو أوعز بضرب سفن المساعدات إلى غزة

أكد تقرير نشرته شبكة (سي بي إس نيوز) نقلا عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بشكل مباشر على عمليات عسكرية على سفينتين الشهر المنصرم كانتا ضمن أسطول الصمود العالمي.

ونقلت الشبكة الأمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤولي المخابرات، أن نتنياهو وافق على مهاجمة السفينتين ضمن الأسطول المتجه إلى غزة، والذي كان يحمل مساعدات ومتضامنين مع القطاع المحاصَر.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت في الثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول طائرات مسيرة من غواصة وألقت مواد حارقة على القوارب الراسية خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في اندلاع حريق.

🚨 BREAKING: CBS News reports Netanyahu personally approved submarine drone strikes on two #GlobalSumudFlotilla boats near Tunisia (Sept 8–9), including one carrying Greta Thunberg. U.S. intel officials confirmed the attack anonymously. pic.twitter.com/lqhzcUscGu — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 4, 2025

نتنياهو أوعز بضرب السفن

وأفادت الشبكة بأن نتنياهو أصدر تعليماته مباشرة للجيش بشن الهجمات على السفينتين، وذكرت أن المصادر أوضحت أن الهجمات تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة أطلقت من غواصة إسرائيلية في يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول، وأسقطت على السفن مواد حارقة أدت إلى اندلاع النيران على سطحها، وهو ما اعتبرته الشبكة مخالفا للقانون الدولي.

واتهم ناشطو الأسطول، إسرائيل بشن الهجمات، ونشروا تسجيلات مصورة تظهر سقوط ألسنة اللهب على السفن أثناء رسوها في تونس.

🚨 يشكّل اعتراض إسرائيل العنيف لسفن أسطول الصمود العالمي واحتجاز طواقمها قبالة سواحل قطاع غزة اعتداءً سافرًا على نشطاء التضامن الذين يؤدّون مهمة إنسانية سلمية بالكامل. ويأتي استيلاء إسرائيل على السفن بعد أسابيع من التحريض والتهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد الأسطول… — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 2, 2025

وبعد أسبوعين من الحادثة، صرح دبلوماسي أمريكي بأن إسرائيل كانت وراء الهجمات، مشيرا إلى أن هذا يعكس سياسة الهجوم على الجميع في المنطقة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت أن الأسطول كان يقل نحو 500 ناشط، بينهم ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ، وكان الهدف من الرحلة إيصال مساعدات طبية وغذائية مباشرة إلى غزة دون المرور عبر إسرائيل.

A message from a Global Sumud Flotilla participant, to be shared in the event of interception. If communication is cut, assume they have been detained and raise your voices louder. Demand safety, release, and the end of the illegal siege. Your solidarity is protection. pic.twitter.com/tm4vjCthPZ — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 3, 2025

اشتعال النيران في القارب

وكانت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود العالمي، أفادت أن أحد قواربها الرئيسية الذي يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية تعرض لهجوم يشتبه أنه بواسطة طائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس.

وقالت اللجنة أن القارب “فاميلي” تعرض للهجوم، فيما ذكرت مراسلة الجزيرة مباشر أن النيران اشتعلت في المنطقة الأمامية من القارب وتم احتواء النيران وإخمادها من قبل الشرطة التونسية.