تقرير يؤكد: نتنياهو أوعز بضرب سفن المساعدات إلى غزة

سفينة إنقاذ إسبانية وصلت لمساعدة أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة
أكد تقرير نشرته شبكة (سي  بي إس نيوز) نقلا عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بشكل مباشر على عمليات عسكرية على سفينتين الشهر المنصرم كانتا ضمن أسطول الصمود العالمي.

ونقلت الشبكة الأمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤولي المخابرات، أن نتنياهو وافق على مهاجمة السفينتين ضمن الأسطول المتجه إلى غزة، والذي كان يحمل مساعدات ومتضامنين مع القطاع المحاصَر.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت في الثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول طائرات مسيرة من غواصة وألقت مواد حارقة على القوارب الراسية خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في اندلاع حريق.

نتنياهو أوعز بضرب السفن

وأفادت الشبكة بأن نتنياهو أصدر تعليماته مباشرة للجيش بشن الهجمات على السفينتين، وذكرت أن المصادر أوضحت أن الهجمات تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة أطلقت من غواصة إسرائيلية في يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول، وأسقطت على السفن مواد حارقة أدت إلى اندلاع النيران على سطحها، وهو ما اعتبرته الشبكة مخالفا للقانون الدولي.

واتهم ناشطو الأسطول، إسرائيل بشن الهجمات، ونشروا تسجيلات مصورة تظهر سقوط ألسنة اللهب على السفن أثناء رسوها في تونس.

وبعد أسبوعين من الحادثة، صرح دبلوماسي أمريكي بأن إسرائيل كانت وراء الهجمات، مشيرا إلى أن هذا يعكس سياسة الهجوم على الجميع في المنطقة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت أن الأسطول كان يقل نحو 500 ناشط، بينهم ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ، وكان الهدف من الرحلة إيصال مساعدات طبية وغذائية مباشرة إلى غزة دون المرور عبر إسرائيل.

اشتعال النيران في القارب

وكانت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود العالمي، أفادت أن أحد قواربها الرئيسية الذي يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية تعرض لهجوم يشتبه أنه بواسطة طائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس.

وقالت اللجنة أن القارب “فاميلي” تعرض للهجوم، فيما ذكرت مراسلة الجزيرة مباشر أن النيران اشتعلت في المنطقة الأمامية من القارب وتم احتواء النيران وإخمادها من قبل الشرطة التونسية.

المصدر: الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلية

