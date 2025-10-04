أوامر جديدة لجيش الاحتلال بشأن عملياته في غزة استعدادا للمرحلة الأولى من خطة ترامب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القيادة السياسية أمرت جيش الاحتلال بتقليص عملياته العسكرية في قطاع غزة إلى الحد الأدنى، والاقتصار على المهام الدفاعية فقط، وذلك عقب اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القرار شمل وقف عملية احتلال مدينة غزة، وتحويل النشاط العسكري إلى وضع دفاعي بحت.

بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطوة تأتي استعدادا لتنفيذ المرحلة الأولى من “خطة ترامب” الخاصة بتحرير الأسرى وتهيئة الأجواء لمفاوضات قريبة.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال بأن رئيس الأركان إيال زامير عقد تقييما خاصا للوضع في ضوء التطورات الأخيرة، وقال في بيان “بناء على توجيهات القيادة السياسية أصدر رئيس الأركان توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لتحرير الرهائن”.

وأضاف البيان “رئيس الأركان أكد أن سلامة قواتنا تأتي على رأس الأولويات وكافة قدراتنا ستخصص للقيادة الجنوبية لحماية جنودنا”، مردفا “رئيس الأركان أكد أن جميع القوات عليها الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والانتباه وتعزيز الاستجابة السريعة لأي تهديد”.

وفي بيان منفصل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان غزة، وقال “لا تزال قواتنا تُطوق المدينة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا شديدا”، وتابع “منطقة شمال وادي غزة ما زالت تعد منطقة قتال خطيرة”.

“تنسيق كامل”

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها تستعد لتنفيذ الخطة الأمريكية التي تهدف إلى الإفراج الفوري عن الأسرى جميعهم المحتجزين لدى المقاومة في غزة، مشيرة إلى “التنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لإنهاء الحرب بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها”.

ومن جانبه، كتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، أن “حماس مستعدة للسلام”، ودعا إلى وقف القصف في غزة لتمكين عملية الإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن واشنطن تجري محادثات مكثفة حول تفاصيل الخطة.

وأضاف “نحن قريبون من إنهاء الحرب”، ونشر مقطع “فيديو” شكر فيه الدول التي دعمت المبادرة وأسهمت في المفاوضات.

وقد رحبت كل من قطر ومصر والأمم المتحدة ودول عديدة، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للتفاوض، داعية إلى وقف فوري للمعاناة في غزة، والإسراع في تنفيذ التزامات الخطة تمهيدا لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

المتحدث باسم الخارجية القطرية: 🔴 ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن 🔴 نؤكد دعمنا لتصريحات الرئيس ترامب الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن وبما يحقق نتائج سريعة… pic.twitter.com/cJHzcBHo7Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2025

(حماس) “منفتحة ومرنة” تجاه الأهداف الأساسية للخطة

ومساء الجمعة، قال محمود مرداوي -القيادي في (حماس)- إن الحركة أعدت ردها على خطة ترامب بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بما “يحقق مصالحنا الأساسية والمتمثلة بشكل أساسي في وقف حمام الدم وإنهاء هذه الحرب المجرمة على قطاع غزة“.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن (حماس) “منفتحة ومرنة” تجاه الأهداف الأساسية للخطة، و”وقف حرب الإبادة والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين”، وفق تعبيره.

ورأى مرداوي أن بقية بنود الخطة “تحتاج إلى تبيان وتوضيح الغامض الموجود فيها”، في إشارة بشكل محدد إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأشار القيادي في (حماس) إلى أن “خطة ترامب بها نقاط لا تتعلق بحركة حماس بمفردها بل تتعلق بالعالم العربي وباقي الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير”، ومنها “حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس“.