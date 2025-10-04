القسام تبث مشاهد توثق عمليات ميدانية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت ، مقطعا مصورا يوثق تنفيذ عملية استهداف إحدى آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مواقع قيادة وسيطرة بقذائف الهاون.

وفي تدوينة لها عبر قناتها على منصة “تلغرام”، بثت الكتائب مقطع فيديو، بعنوان: “مشاهد من استهداف ودك القوات المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة“. وذلك ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وأظهرت المشاهد المصورة لحظة إطلاق أحد مقاتلي القسام “قذيفة الياسين 105” نحو آلية جيش الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى.

ويُسمع في التسجيل صوت أحد أفراد المقاومة قبل تنفيذ عملية الاستهداف وهو يقول: “اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وبك نرابط. يا رب كن معنا يا الله”.

ويختتم الفيديو بمشاهد من دك موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال بعدد من قذائف الهاون.

وفي تدوينة أخرى، كشفت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها، بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين، من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام 7” شمال مدينة غزة، وذلك بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2025.

كما أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها استهدفوا نقطة تمركز لجيش الاحتلال داخل “استراحة مسك الجراح” شمال غرب مدينة غزة بدفعتين من قذائف الهاون، يومي 30 سبتمبر الماضي، والأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبسبب ظروف القتال المعقدة في غزة، تتأخر كتائب القسام في الإعلان عن بعض عملياتها الميدانية، إذ يُشترط أولا تأمين انسحاب المقاتلين وعودتهم من الجبهات بسلام، وإتمام عمليات التحقق والتوثيق الميداني، وفق بيانات سابقة للقسام.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على بيان القسام.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.