بينهم رضع وأطفال.. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن 17 شخصا على الأقل استشهدوا فيما أصيب أكثر من 40 إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل شرقي مدينة غزة، اليوم السبت.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر حالة دمار واسعة جراء القصف.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن بين الشهداء 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وثمانية أعوام.

وذكر أن القصف الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا يعود لعائلة عبد العال في شارع يافا بمنطقة التفاح شرق مدينة غزة.

وأضاف الدفاع المدني أن طواقمه تواصل عمليات الانتشال والبحث عن المفقودين، موضحا أن هناك أكثر من 15 شخصًا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 54 شخصا على الأقل استشهدوا في قطاع غزة خلال يوم السبت جراء أعمال القصف والاستهداف من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع أعداد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 67 ألف شهيد، بينهم أكثر من 13 ألف شهيد منذ مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن أكثر من 169 ألف شخص أصيبوا منذ أكتوبر 2023، منهم أكثر من 57 ألف جريح منذ مارس الماضي.