ترامب: لن أسمح بأي تأخير وحماس يجب أن تتحرك سريعا لإتمام الصفقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بأي تأخير في إتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشددا على أن غزة “لن يسمح لها بأن تشكل تهديدا مجددا”.

وقال ترامب في تعليق نشره على موقعه “تروث سوشال”: أقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة فرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام. سنتعامل مع الجميع بالعدل. وعلى حماس أن تتحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة”.

وأضاف “لن أتهاون مع أي تأخير من حماس. ولن أسمح بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا. لننجز ذلك بسرعة. الجميع سيعاملون بعدل”.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا إسرائيل مساء أمس الجمعة إسرائيل إلى وقف فوري لقصف قطاع غزة حتى تتمكن من إخراج أسراها بأمان وسرعة. وجاءت دعوة ترامب ردا على بيان حماس، الذي أعلنت فيه موافقتها على مقترح أمريكي لتبادل الأسرى ووقف الحرب.