جبهة المقاومة توحّد قرارها.. بيان للفصائل بعد رد حماس على خطة ترامب

أيدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رد حركة المقاومة الإسلامية حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قائلة إن ذلك يمثل موقف المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الحركة في بيان اليوم السبت “الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار”.

من جانبها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الرد الذي قدمته حركة حماس على المقترح الأمريكي هو نتاج موقف وطني مسؤول جاء بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية للوصول إلى اتفاق يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني ويضمن إنهاء معاناته ووقف حرب الإبادة المتواصلة بحقه.

وأشادت فصائل المقاومة “بالمواقف العربية والإسلامية والوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في بذل جهود إستثنائية من أجل تبني موقف عربي وإسلامي موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل بوقف العدوان”.

موقف بناء ومسؤول

ودعت الفصائل إلى “استكمال الخطوات والاجراءات من كافة الأطراف وضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها المنوطة بها بدءًا من هذه اللحظة بما يشمل ضرورة عقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات التنفيذ المتعلقة بتسلم هيئة فلسطينية مستقلة إدارة القطاع وبحث كافة القضايا الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب”.

واعتبرت الفصائل أن “الموقف البنّاء والمسؤول من حركة حماس نيابة عن القوى والفصائل الفلسطينية بمثابة صرخة في وجه العالم أجمع بأنه آن الأوان لهذا الاحتلال أن ينقشع عن أرضنا وأن من حق شعبنا أن يحيا حياة كريمة بلا قتل ودمار وتهجير واستيطان” .

ومن شأن موافقة حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة على الخطة أن تسهل على حماس إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركات المقاومة في قطاع غزة.