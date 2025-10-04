خبراء الأمم المتحدة: أي خطة سلام في غزة يجب أن تحترم هذه المبادئ

حذر خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، أن أي خطة سلام في قطاع غزة يجب أن تحمي حقوق الإنسان للفلسطينيين بشكل كامل، ولا تخلق المزيد من ظروف القمع.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن مجموعة من خبراء المنظمة الدولية قولهم “نرحب بأجزاء من خطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم، والإفراج السريع عن المعتقلين غير القانونيين، وتدفق المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنع التهجير القسري من غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعدم ضم الأراضي (الفلسطينية)”.

وأكد الخبراء أن “هذه متطلبات عامة للقانون الدولي، ولا ينبغي أن تعتمد على خطة سلام رسمية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، عن خطة تتألف من 20 بندا لوقف الحرب في غزة، من بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ووقف إطلاق النار، وتشكيل هيئة جديدة لإدارة القطاع.

“تتعارض مع القانون الدولي”

غير أن العناصر الرئيسة للخطة الأمريكية، وفق ما قاله الخبراء الدوليون “تتعارض بشدة مع القواعد الأساسية للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وأشار الخبراء إلى أن قرار محكمة العدل الدولية كان واضحا، وهو أنه “لا يمكن وضع شروط على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط، مع تعويض الفلسطينيين على النحو الواجب”.

وحذر الخبراء أن “فرض السلام فورا بأي ثمن، بغض النظر عن القانون والعدالة، أو مخالفتهما بشكل واضح، هو وصفة لمزيد من الظلم والعنف وعدم الاستقرار في المستقبل”.

ومن ثم، عبّر الخبراء عن “مخاوف مهمة” بشأن النقاط التالية في الخطة الأمريكية: