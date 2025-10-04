صدمة العائدين.. كيف بدت أحياء غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال؟ (شاهد)

مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تقليص العمليات العسكرية داخل مدينة غزة، بدأ المواطنون الفلسطينيون منذ ساعات الصباح بالتوجه إلى أحيائهم المدمرة في شمال وغرب المدينة، ولا سيما في حي النصر ومخيم الشاطئ ومحور الجلاء، لتفقد منازلهم والبحث عن أقاربهم بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وقال أحد العائدين للجزيرة مباشر “توجهت الصبح بعد انسحاب جيش الاحتلال تحركت لبرج موسى عرفات دمار عنيف جدا. فش مباني على الشوارع. خراب متعمد من قبل الاحتلال حاجة فظيعة لا توصف”.

جثامين متحللة في الشوارع

وأضاف “بالنسبة للشوارع بالنسبة للعمائر ولا حاجة عن بكرة أبيه. كله مباد كله خراب. حط الروبوت تفجير كامل للمنطقة السكنية على شارع النصر. شارع النصر أصبح رماد. الاحتلال يتعمد تهديم الدور وتهجير الناس من اماكنها”.

وأشار المواطن إلى أنه شاهد جثامين شهداء متحللة ملقاة في الشوارع منذ أيام، خاصة في محيط مفترق العيون قرب برج موسى عرفات، مؤكدا أن الأهالي انسحبوا سريعا من المنطقة بسبب الخوف من وجود متفجرات أو قصف جديد.

دمار هائل وجثث متناثرة

وفي محور الجلاء، تحدث أحد السكان عن “دمار هائل وجثث متناثرة في الطرقات”، مضيفا أنه اضطر للهرب فور رؤيته الجثامين المنتشرة قرب منطقة الغفري. وأكد أن الدبابات الإسرائيلية كانت لا تزال متمركزة في بعض النقاط، ما حال دون وصول كثير من الأهالي إلى بيوتهم.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، فقد بدأت فرق الإسعاف والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بالتحرك نحو حي النصر ومحور الجلاء لانتشال جثامين الشهداء، بعد تعذر الوصول إليها خلال الأيام الماضية نتيجة شدة القصف وتمركز القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما يحاول السكان العائدون جمع ما تبقى من متاعهم أو بعض الأخشاب لاستخدامها في التدفئة، وسط مشاهد الدمار الواسع التي تكشف حجم المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي في تلك الأحياء.

من جانبه قال مدير قسم الإسعاف بمجمع الشفاء الطبي للجزيرة مباشر: وردتنا إشارات بوجود عدد كبير من جثامين الشهداء في مناطق عدة بمدينة غزة عقب انسحاب جيش الاحتلال منها.