غزة تفرح.. الأهالي يستقبلون “رد حماس على خطة ترامب” بالدفوف وأهازيج النصر (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر فرحة أهالي قطاع غزة بإعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال أحد المواطنين “هذا بيقولك الأخضر وافق على المقترح، وإن شاء الله أيام بسيطة وهنروح على رفح”.

ووسط حشد من المواطنين وعلى أنغام الدفوف ردد الحاضرون أنشودة تقول كلماتها:

فلسطينيين.. فلسطينيين

فلسطينيين وبدنا نحمي ها البلاد

فلسطينيين.. فلسطينيين.. ورافعناها فوق الراس

جيشنا الجيش الأبي.. دمر الجيش البغي

نحن أحفاد النبي.. كبروا.. الله أكبر

وأعلنت حركة حماس أمس الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الإسرائيلي أحياءً وجثامين، وَفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، مشيرة إلى أن موافقتها تأتي حرصا على وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع ورفض تهجير السكان أو احتلاله.