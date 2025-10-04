فيضان النيل يغمر المزارع ويهدد منازل سكان أم درمان بعد ارتفاع قياسي في مناسيب النهر (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر صباح اليوم السبت، مشاهد من فيضان النيل في مدينة أم درمان، حيث غمرت المياه مناطق واسعة من المناطق التي تقع قريبا من النيل وغمرت المزارع وهددت منازل المواطنين.

وكانت السلطات السودانية قد أصدرت في وقت سابق إنذارا أحمر يشمل عدة ولايات على امتداد الشريط النيلي بعد تسجيل ارتفاع قياسي في مناسيب نهر النيل.

وأظهرت آخر الإحصاءات الحكومية تضرر نحو 24 ألفا و992 أسرة، بما يعادل 125 ألفا و56 شخصا منذ بداية موسم الأمطار وحتى 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الري المصرية، إن إثيوبيا خالفت قواعد تخزين المياه وتصريفها في السد بما يضمن تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق.

استمرار ارتفاع مناسيب النيل

وأمس الجمعة، حذرت وزارة الري السودانية، من استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل في المنطقة الممتدة من الخرطوم إلى كجبار (نحو 620 كلم شمال العاصمة).

ودعت الوزارة، في بيان، المواطنين على ضفاف النيل في قطاع الخرطوم – كجبار، إلى اتباع الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم.

وذكرت أن محطات الرصد والقياس في الخرطوم وشندي (شمال) بالإضافة إلى مدينة جبل أولياء (40 كلم جنوبي الخرطوم) الواقعة على نهر النيل الأبيض، سجلت ارتفاعا ملحوظا في مناسيب الفيضان، شمل كذلك ولايات، الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض.

موجات فيضانات عارمة

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق عديدة بالسودان موجات فيضانات جراء ارتفاع مناسيب نهر النيل ورافديه النيل الأبيض القادم من بحيرة فكتوريا، والنيل الأزرق القادم من الهضبة الإثيوبية، فيما لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من منطقة الروصيرص حتى العاصمة الخرطوم.

وتأتي هذه الفيضانات في ظل جدل متصاعد حول تأثير “سد النهضة” الإثيوبي على مستويات المياه، وسط خلافات قائمة بين السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه عام 2011.

إثيوبيا خالفت قواعد التخزين

وفي هذا الصدد قالت وزارة الري المصرية، إن إثيوبيا خالفت قواعد تخزين المياه وتصريفها في السد بما يضمن تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق.

واتهمت مصر إثيوبيا بالقيام بتصرفات متهورة وغير مسؤولة، في إدارة فيضان نهر النيل، معتبرة أن هذه الممارسات ألحقت أضرارا بالسودان وتشكل تهديدا مباشرا لأراض وأرواح مصرية.

وقالت إن تلك الممارسات، تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.