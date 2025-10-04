قائد ميداني بسرايا القدس يكشف طبيعة المعارك المعقدة في غزة ويوجّه رسالة لجنود الاحتلال

أفاد قائد ميداني في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأن المقاومة تخوض معركة “معقدة جدًا” في مدينة غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستفادة من المعارك السابقة بهدف تقليل الخسائر في صفوفه.

وفي تدوينات متتالية اليوم السبت، عبر قناة السرايا على منصة “تلغرام”، أوضح القائد أن “المقاتلين البواسل في صفوف المقاومة يشكلون رأس مالها لمقارعة العدو”، وبفضلهم تم تنفيذ “عديد العمليات البطولية، في حين يواصل العدو ممارسة الكذب والتضليل بشأن خسائره البشرية”.

وتابع القائد “المقاومة تستغل أي تقدم لقوات العدو لتباغته بالأسلحة المناسبة”.

وفي هذا الصدد، أكد القائد الميداني لسرايا القدس أن “العقد القتالية المنتشرة في محاور التقدم بمدينة غزة جاهزة ومتأهبة، وتمارس مناورات مستمرة لتفادي أضرار الآليات الصهيونية المفخخة”.

وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي يتقدم ببطء وبواسطة آليات غير مأهولة لكشف العقد القتالية واستهدافها”، لافتا إلى أن “المقاومة تعي تلك الاستراتيجية وتفوت فرصا عديدة”.

وأوضح القائد الميداني أن تقدم الاحتلال نحو قلب مدينة غزة يتم تحت أعين مقاومي سرايا القدس، مؤكدًا أن “التكتيكات المعتمدة تركز على استهداف الأهداف الثمينة وإلحاق أكبر عدد من الخسائر في صفوف الجنود”.

وأردف، موجها حديثه لجنود الاحتلال: “لسنا ببعيدين عنكم وسترون وجوهنا كلما قررنا ذلك لأننا نخوض معركة استنزاف قاسية ومعقدة ونفهم خطواتنا جيدا”.

وشدد القائد الميداني بسرايا القدس على أن “العدو لن يكون في مأمن في غزتنا الحبيبة ونعم يستطيع التقدم لكن تكلفة بقاءه يعلمها المجرم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير جيدا”.

واختتم القائد الميداني تصريحه برسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً إن “المقاومة تشاركهم الألم وتسعى لجعل العدوان مكلفًا على العدو”، مضيفا: “نقبل رأس كل فرد من شعبنا وإن شاء الله صبرنا جميعا سيثمر عزة وفجرا قريبا”.