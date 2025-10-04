قصف بالهاون واشتباك وتدمير آلية.. سرايا القدس تكشف عن عمليات ضد الاحتلال في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، قصف تمركز لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده بقذائف الهاون في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على “تلغرام” لأنه “قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركز لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وفي بيان منفصل أمس الجمعة قالت سرايا القدس “اشتبك مجاهدونا الأربعاء الماضي بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية خاصة في شارع الجلاء بمدينة غزة محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وكشفت سرايا القدس عن تدمير آلية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للدروع في مدينة غزة.

وقالت في بيان آخر “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مضادة للدروع -معدة مسبقا- في محيط مسجد العزيز بمنطقة النفق في مدينة غزة، بتاريخ 29-09-2025”.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.