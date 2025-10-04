قيادي في حماس يوضح أهداف رد الحركة على خطة ترامب (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي إن الحركة أعدت ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن “حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن إخضاعها لأي شخص”.

وخلال مشاركته، مساء الجمعة، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أضاف مرداوي أن الرد الذي توصلت إليه الحركة “يحقق مصالحنا الأساسية والمتمثلة بشكل أساسي في وقف حمام الدم وإنهاء هذه الحرب المجرمة على قطاع غزة“.

وشدد على أن حماس “منفتحة ومرنة” تجاه الأهداف الأساسية للخطة، وهي -بحسبه– “وقف حرب الإبادة والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين”.

ورأى مرداوي أن بقية بنود الخطة “تحتاج إلى تبيان وتوضيح الغامض الموجود فيها”، في إشارة بشكل محدد إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأشار القيادي بحماس إلى أن “خطة ترامب بها نقاط لا تتعلق بحركة حماس بمفردها بل تتعلق بالعالم العربي وباقي الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير”، ومنها “حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس“.

وبشأن الجهة التي ستدير القطاع في حال تطبيق أي ترتيبات، أوضح مرداوي أن اللجنة ستكون “فلسطينية من التكنوقراط”، معتبرًا أن ذلك “حق طبيعي للشعب الفلسطيني”. وأضاف مرداوي أن “الكل الفلسطيني يتفق على وحدة التواصل الجغرافي والنظام السياسي الفلسطيني”، واصفاً ذلك بأنه “من المسلمات والمقدسات”.

وبشأن ملف نزع سلاح حماس، أكد مرداوي أن الحل يمر أولاً عبر معالجة “الأزمة الأساسية” المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية، موضحا بالقول: “عندما نعالج الأزمة الأساسية وهي إقامة الدولة ساعتها تكون كل الأمور سهلة، وهذه الدولة هي من تستطيع التعامل مع هذا الملف”.

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين. لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب تناقش في إطار فلسطيني.

جاء ذلك في ردها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قالت إنها سلمته إلى الوسطاء، وفق بيان للحركة.

وأشارت حماس، إلى أنها أجرت مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومع الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وأعلنت حماس، موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.