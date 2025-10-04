من برشلونة إلى روما وباريس.. مظاهرات حاشدة تجتاح أوروبا من أجل غزة (فيديو)

انطلقت مظاهرات شعبية حاشدة في العديد من المدن حول العالم، حيث خرجت مظاهرات في برشلونة وتركيا ومانشستر وروما وكوبنهاغن وباريس تضامنا مع غزة، وتنديدا بالحرب عليها.

وشارك أكثر من 50 ألف شخص في مظاهرات وسط مدينة برشلونة للمطالبة بإنهاء “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة، ولإظهار رفضهم للهجوم على أسطول الصمود.

وبحسب الشرطة الإسبانية، نظم المظاهرات أكثر من 600 كيان ونقابة ومنظمة، ويطمح المنظمون لأن تكون أكبر تجمع مؤيد لفلسطين يُقام في المدينة.

توقع باستمرار الاحتجاجات

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، بدأت المظاهرات ظهر اليوم الجمعة، مع توقع باستمرار الاحتجاجات في فترة المساء، حيث أُقيمت مخيمات ستبقى على الأقل حتى الإضراب المزمع في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى مدار اليوم، هناك فعاليات في مدن عدة في إسبانيا وحول العالم، ففي مدريد، سيُنظم تجمعا في ساعات المساء، كما دُعِي إلى تظاهرات في فالنسيا، قرطبة، مالقة، إشبيلية، غرناطة، بلد الوليد، ومورسيا.

ومن المتوقع إقامة نحو 80 تظاهرة مؤيدة لفلسطين في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استعدادات لتنظيم مظاهرات حاشدة وتستعد إسبانيا وإيطاليا والبرتغال لتنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما وجهت دعوات لتنظيم احتجاجات في مدريد وبرشلونة في إسبانيا منذ أسابيع.

مظاهرات حاشدة في روما

يأتي ذلك فيما انطلقت مظاهرات حاشدة أيضا في روما ولشبونة وتركيا ومانشستر، بعد الغضب واسع النطاق، إثر اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات إنسانية أبحر من برشلونة في محاولة لكسر الحصار عن غزة.

وكان أكثر من 40 إسبانيا، من بينهم رئيس بلدية برشلونة السابق، هم من بين النشطاء الذين بلغ عددهم 450 ناشطا الذين كانوا ضمن الشخصيات التي شاركت في رحلة سفن أسطول الصمود هذا الأسبوع.

مؤتمر صحفي لأربعة برلمانيين إيطاليين عقب ترحيلهم من السلطات الإسرائيلية https://t.co/BtxGN5j3YO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2025

حشود كبيرة وإضراب في إيطاليا

وأمس الجمعة شهدت إيطاليا بالفعل مظاهرة شارك فيها أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع إضراب عام لمدة يوم واحد لدعم سكان غزة، في إطار دعوات للاحتجاجات في جنوب أوروبا.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن إسبانيا شهدت تصاعدا في الدعم للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، بينما تكثف حكومتها جهودها الدبلوماسية ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.