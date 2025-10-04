نعيم قاسم يدعو لإزالة الاحتلال واستعادة سيادة لبنان ويحذر من خطة ترامب (فيديو)

دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم السبت، لـ”إزالة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة السيادة وإعادة الإعمار وتطبيق قانون الانتخابات النيابية المعمول به”.

وقال قاسم في كلمة متلفزة بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال القياديين في الحزب نبيل قاووق وسهيل الحسيني: “علينا أن نواجه إسرائيل لنستعيد السيادة”، متهما الحكومة اللبنانية بأنها “مقصرة في كيفية المتابعة في استعادة السيادة”.

وأضاف قاسم موجها حديثه للحكومة: “يجب إعادة الإعمار، وهذا التزمتم به في البيان الوزاري، وهذا التزام مسؤول ويجب وضع البرامج لهذا الالتزام”، مشددا على أن “الحكومة مسؤولة أن تضع إعادة الإعمار في رأس أولوياتها، وأن تدخل في الموازنة بندا له علاقة بذلك”.

ورأى قاسم أنه “من دون إعمار يصعب أن تنطلق عجلة البلد نحو النهوض والازدهار”، قائلا: “الإعمار لمصلحتكم ومصلحة البلد، وله نتائج تنموية”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال قاسم: “يوجد قانون معمول به، تعالوا لنطبقه”، موضحا أن “حزب الله مع التمثيل العادل”.

وتساءل قاسم: “أين هي المساواة فيما تطلبون بخصوص مقاعد المغتربين وتصويتهم لـ 128 نائبا، ونحن لا نستطيع أن نعمل حركة انتخابية في كثير من الدول الأوروبية والعربية، وأيضا في أمريكا“.

مشروع إسرائيل الكبرى

وأكد أنه “لا يمكن لإسرائيلي أن يتقدم إلى الأمام، لأن لدينا شعب عظيم”.

وقال إن “إسرائيل تعمل لمشروع (إسرائيل الكبرى)، وأمريكا تدعمها بشكل كامل. أي خطوة من الخطوات التي ترونها هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى”.

وأضاف: “علينا جميعا أن نواجه هذا الخطر، وليس لأحد أن يقول بلدنا بعيد عن الموضوع، فالكل مستهدف، والخطوة الآن في غزة، وكل الخطوات الأخرى ستحصل في يوم من الأيام بحسب النظرة الإسرائيلية”.

وتابع قاسم: “علينا أن نواجه إسرائيل كل من موقعه بحسب قدرته وخطته”، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي “طرح خطة حول غزة، وهي خطة مليئة بالأخطار”.

وأوضح أن “خطة ترامب تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها “إسرائيل” لإنهاء الحرب.

ورأى قاسم أن أسباب طرح خطة ترامب “هي تبرئة إسرائيل أمام الموجة العالمية التي أدانتها أغلب دول العالم، وخاصة من خلال الأمم المتحدة، وهناك تحرك على المستوى الشعبي في دول أمريكية وأوروبية، والخطة طريقة من تلطيف الصورة”.

ثابتون على إرادة المقاومة

وأشار إلى أن “لبنان في قلب العاصفة بسبب العدوان الإسرائيلي والتغول القائم، يضربون أي شكل من أشكال الحياة، لأنهم يريدون الضغط على المقاومة وشعبها، وجعل لبنان بلا قوة، وهذا مدعوم أمريكيا بكل الإمكانات”.

ولفت إلى أن “العدو توقع أن نبادله الخروقات، وأن يرد حزب الله بخروقات، ما سيعطيه المجال للتوحش أكثر”.

وقال: “صحيح لا يوجد تكافؤ عسكري بيننا وبين إسرائيل، لكن نتفوق عليهم بأننا متمسكون بوطننا، ومستعدون للتضحية والجهاد، وثابتون على إرادة المقاومة”.

وتابع: “أرادوا من خلال التدخل الأمريكي المباشر أن يبنوا على أساس الحزب ضعيف، وأننا مشغولون بوضعنا والدمار، وبالتالي يمكن العمل على إقصائنا، وفوجئوا أننا شاركنا بالدولة بشكل فاعل”.

وأوضح قاسم إلى أنهم “تدخلوا في تركيبة الدولة ليحصلوا بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب، لكن تبين لهم أن هذا الأمر غير ممكن، لأن لدينا التمثيل الشعبي الكبير، وهذه كانت مفاجئة”.

قال: “أرادوا أن يكون هناك فتنة مع الجيش اللبناني، لكن تصرف الجيش اللبناني بحكمة، ولذلك الجيش والمقاومة كانا واضحين بأن الفتنة ملعونة، ويجب ألا تكون بيننا على الإطلاق”.