هجوم روسي بالمسيّرات يستهدف محطة قطار سومي وإصابة العشرات (فيديو)

أصابت ضربة روسية بطائرات مسيّرة قطار ركاب في محطة بمنطقة سومي شمال أوكرانيا مما أدى إلى إصابة العشرات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة “إكس”، إن العشرات أصيبوا في هجوم “وحشي” شنته طائرة روسية دون طيار، اليوم السبت، على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية، بينما صعدت موسكو ضرباتها على شبكات السكك الحديدية والكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء الرابع منذ “غزوها الشامل”.

وقال زيلينسكي إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم على شوستكا، وهي مدينة تقع شمال شرق كييف على بعد حوالي 70 كيلو مترا من الحدود الروسية.

وأضاف “جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث. وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد”.

ونشر زيلينسكي مقطع “فيديو” لعربة ركاب محطمة ومحترقة، وعربات أخرى تحطمت نوافذها.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

هجوم روسي كبير

من جانبه ذكر حاكم منطقة سومي أوليه هريهوروف أن الهجوم استهدف القطار الذي كان متجها من شوستكا إلى العاصمة كييف.

وأضاف أن المسعفين ورجال الإنقاذ يعملون في موقع الحادث.

وقالت رئيسة إدارة المنطقة المحلية أوكسانا تاراسيوك لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية إن حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم، ولم ترد تقارير عن وفيات حتى الآن.

وفي موقع آخر، قصفت طائرات من دون طيار وصواريخ روسية شبكة الكهرباء في أوكرانيا، الليلة الماضية، طبقا لما أعلنته شركة طاقة أوكرانية، بعد يوم مما وصفه مسؤولون بأكبر هجوم على منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ الهجوم الروسي قبل أكبر من 3 سنوات ونصف سنة.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد ذكر أمس الجمعة أن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية في العديد من المناطق بالمسيّرات والصواريخ.

ووقعت الهجمات الرئيسة في منطقة بولتافا في وسط البلاد، وخاركيف إلى الشرق.