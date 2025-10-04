وصول عشرات من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل (شاهد)

وصلت، اليوم السبت، طائرة تقل ناشطي أسطول الصمود، إلى الأراضي التركية، عقب ترحيلهم من إسرائيل.

وحطّت الطائرة، التابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار إسطنبول وعلى متنها 36 مواطنا تركيا و137 ناشطا من رعايا 12 دولة مختلفة، من بينهم 23 مواطنا ماليزيا.

ويأتي وصول هؤلاء الناشطين بعد أن رحّلتهم السلطات الإسرائيلية عقب احتجازهم خلال اعتراض أسطول الصمود، الذي كان في طريقه إلى غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

“صوت المظلومين”

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وصلت إلى إسطنبول تقل المواطنين الأتراك وعددا من المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية أثناء رحلتهم نحو غزة.

وأضاف فيدان، في منشور على منصة “إكس”، أن بلاده تواصل العمل لضمان عودة بقية المواطنين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن المشاركين في الأسطول “أظهروا موقفا مشرفا ضد الظلم بشجاعتهم وتصميمهم”، و”أصبحوا صوت المظلومين بنضالهم من أجل العدالة والقيم الإنسانية”.

İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.… — Hakan Fidan (@HakanFidan) October 4, 2025

جنسيات متعددة

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم، أنه تم ترحيل 137 شخصا من المشاركين في أسطول الصمود، إلى تركيا.

وأوضح البيان أن المرحّلين يحملون جنسيات متعددة، تشمل الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا والأردن والكويت وليبيا والجزائر وموريتانيا وماليزيا والبحرين والمغرب وسويسرا وتونس وتركيا.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن هؤلاء الأفراد “وصلوا تحت ستار المساعدات الإنسانية، لكنهم أظهروا من خلال سلوكهم، ورفضهم العروض التي قدمتها كل من إسرائيل وإيطاليا واليونان لنقل المساعدات بطرق سلمية، إضافة إلى الكمية المحدودة من المساعدات التي كانت بحوزتهم، أن هدفهم الحقيقي كان الاستفزاز السياسي لصالح حركة حماس، وليس العمل الإنساني”، على حد وصفها.

137 more provocateurs of the Hamas–Sumud flotilla were deported today to Turkey. The deportees are citizens of the United States, Italy, the United Kingdom, Jordan, Kuwait, Libya, Algeria, Mauritania, Malaysia, Bahrain, Morocco, Switzerland, Tunisia, and Turkey. These… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 4, 2025

وأضاف البيان أن إسرائيل تعمل على تسريع إجراءات ترحيل المشاركين جميعهم، إلا أن بعضهم “يتعمد عرقلة المسار القانوني للترحيل ويفضل البقاء في إسرائيل”، مشيرا إلى أن بعض الحكومات الأجنبية “تبدي ترددا في استقبال رحلات إعادة مواطنيها”.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن “جميع المشاركين في هذا العمل الدعائي سيتم ترحيلهم بأسرع وقت ممكن”.

وكانت طائرة تركية تقل ناشطي أسطول الصمود، قد أقلعت، اليوم السبت، من مدينة إيلات أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة متوجهة إلى إسطنبول.

وأفادت مصادر تركية لوكالة الأناضول، أن الناشطين صعدوا إلى طائرة لشركة الخطوط الجوية التركية عقب هبوطها في مطار رامون بإيلات قبل ظهر السبت.

ومنذ مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.