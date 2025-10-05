مقال صادم في “معاريف”: إسرائيل وصلت إلى نقطة اللا عودة وحماس تفرض شروطها

كشف اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشره بصحيفة (معاريف) أن إسرائيل تعيش أخطر مراحلها منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنها وصلت إلى نقطة اللا عودة سياسيا وأمنيا واجتماعيا، بسبب فشل الحرب على غزة وتداعياتها الداخلية والخارجية.

وقال بريك إن الحرب المستمرة منذ عامين على قطاع غزة لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أظهرت ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتآكل مصداقية القيادة السياسية والعسكرية، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب تعيش حالة ارتباك وتضليل متبادل بين المستويات القيادية.

حماس أقوى وتفرض شروطها

وأضاف بريك أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصيغتها الحالية لكنها تقبل التفاوض، ما يعني أنها ترى نفسها قوية بما يكفي لفرض شروطها على الطاولة. وأشار بريك إلى أن الحركة تعلّمت خلال الحرب حدود قدرات جيش الاحتلال، وتتعامل مع تهديدات القيادة الإسرائيلية باستخفاف واضح.

وشكك بريك في الرواية الرسمية لجيش الاحتلال بشأن ما وصفه بإنجازاته الميدانية، مؤكدا أن الادعاءات بتدمير 60% من الأنفاق أو مقتل 20000 مقاتل من حماس مبالغ فيها وغير صحيح، مشيرا إلى أن شبكة الأنفاق ما تزال فاعلة، ولم ينجح الجيش في سدها أو القضاء عليها.

فشل القيادة السياسية والعسكرية

واتهم بريك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل، مضيفا أن القيادة السياسية ضللت الجمهور الإسرائيلي وخلقت أوهاما حول قدرتها على تغيير وجه الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أن إسرائيل فقدت مئات الجنود وآلاف الجرحى وعددا من الأسرى الذين ماتوا داخل الأنفاق، دون أي مكسب استراتيجي.

وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إلى أن العلاقة المتنامية بين الولايات المتحدة وقطر وتركيا تشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل في المستقبل، لأنها تؤسس لمحور جديد قادر على التأثير في ملفات المنطقة، بما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين.

وختم بريك مقاله بالقول إن إسرائيل تقف اليوم على مفترق مصيري، مؤكدا أن استمرار الحرب في غزة دون أفق سياسي واضح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار الداخلي، وفقدان الردع، وتعميق الشرخ بين الجيش والمجتمع.