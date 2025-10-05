الشرع من داخل مركز اقتراع: سوريا استطاعت في أشهر قليلة إنتاج هذا العمل الجبار (فيديو)

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أحد مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق، حيث أدلى بكلمة أمام الحضور والسفراء المشاركين في متابعة انتخابات مجلس الشعب السوري، مؤكدا أن ما تحقق في البلاد خلال أشهر قليلة يعد “عملًا جبارا بكل المقاييس”.

وقال الشرع في كلمته: “بفضل الله عز وجل، خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تنتج هذا العمل الجبار، وأن تدخل في عملية انتخابية، قد لا تكون مكتملة كما يعرفها البشر، لكنها مناسبة لحال الظرف السوري والمرحلة الانتقالية التي نمر بها”.

وأضاف أن “هذا التشارك والحميمية بين السوريين في هذه اللحظة التاريخية الحساسة أمر مهم جدا، ويدعو للفخر بأن البلاد انتقلت من مرحلة الحرب والفوضى والدمار إلى مرحلة تشاركية وانتخابات خلال فترة وجيزة”.

استمرار عملية فرز أصوات الناخبين في مركزي الباب والأتارب بريف حلب.#انتخابات_مجلس_الشعب#سوريا#سانا pic.twitter.com/ArEAuoFmsK — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) October 5, 2025

فاتحة خير على سوريا

وأوضح الرئيس السوري أن مهمة بناء سوريا “جمعية لا توكل إلى شخص أو مجموعة محددة، بل هي مسؤولية جميع السوريين”.

ولفت الشرع إلى أهمية أن يكون “خيرة أبناء الوطن ممثلين للشعب في مجلس النواب لمناقشة القوانين والموازنات المعطلة، وتسريع عجلة التشريعات والرقابة الحكومية”.

وختم الشرع كلمته بالتأكيد على أن “الانتخابات خطوة جبارة وفاتحة خير على سوريا”، متمنيا أن تشهد البلاد المزيد من الإبداع والتقدم في المرحلة المقبلة.

وقد بدأت في سوريا عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات يرلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد والتي أجريت اليوم.