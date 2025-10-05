الغارديان: الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تتعرض لمعاملة سيئة للغاية من قبل السلطات الإسرائيلية

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم إن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تتعرض لمعاملة سيئة للغاية من قبل السلطات الإسرائيلية التي تحتجزها منذ السيطرة على “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة قبل أيام.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية السويدية إلى مقربين من غريتا بشأن ظروف احتجازها في إسرائيل.

ونقل التقرير عن الرسالة أن ن مسؤولا من السفارة السويدية زار غريتا في مكان الاحتجاز، مضيفا أنها “تتلقى كميات غير كافية من الماء والطعام، كما أنها ذكرت أنها أصيب بطفح جلدي، معربة عن اعتقادها بأن السبب وراء ذلك يعود إلى حشرات الفراش”.

وأضافت الرسالة أن غريتا ذكرت أنها أبقيت جالسة لفترات طويلة على أرض صلبة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول أن “أحد المحتجزين الآخرين أبلغ مسؤولا آخر أنهم شاهدوا (السلطات الإسرائيلية) تجبر غريتا على التصوير وهي تحمل أعلاما”، مضيفا أنها تساءلت عما إذا كان قد تم نشر هذه الصور.

وقالت “الغارديان” إن الكشف يتزامن مع شهادات متطابقة بشأن سوء المعاملة التي تتعرض لها غريتا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأشارت إلى ما ذكره الناشط التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن المشاركين “أسطول الصمود العالمي” أن الإسرائيليين “جذبوها من شعرها أمام أعين الجميع وضربوها وأجبروها على تقبيل العلم الإسرائيلي”.

وأضاف أرسين تشليك، بعد عودته إلى إسطنبول، أن الإسرائيليين “فعلوا كل ما يمكنك تخيله مع غريتا كرسالة تحذير للآخرين”.

كما أشارت الغارديان إلى ما ذكره الصحفي لورنزو داغوستينو، الذي كان من المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” بعد وصوله إلى أسطنبول، أن الإسرائيليين قاموا بلف علم إسرائيل حول غريتا وقاموا باستعراض الأمر كما لو كان جائزة.