بيان لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بعد رد حماس على خطة ترامب

نشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا مشتركا لوزراء خارجية كل من مصر، وقطر، والسعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، رحبوا فيه بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

ورحب الوزراء في بيانهم بالخطوات التي اتخذتها حماس حيال إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.

وأعلن الوزراء كذلك عن ترحيبهم بدعوة ترامب لإسرائيل لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم لالتزام ترامب بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع.

البدء الفوري بالمفاوضات

كما رحب وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا على ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.

وأكد وزراء الخارجية التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى.

كما أكد الوزراء التزامهم بالعمل على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.