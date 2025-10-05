حمم الهاون تلاحق جنود الاحتلال شمالي غزة والمقاومة تباغت طائرة استطلاع إسرائيلية (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لقصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون شمال مدينة غزة.

وعرضت السرايا عبر قناتها على “تلغرام”، مشاهد من “دك تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الشيخ رضوان بحمم الهاون، والسيطرة على طائرة صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية ضمن معركة طوفان الأقصى“.

ويظهر المقطع المصور قيام أحد جنود السرايا بتثبيت قاذف الهاون وتوجيهه ومن ثم إطلاق القذائف نحو الأهداف المحددة.

وأظهر المقطع المصور كذلك صور طائرة استطلاع إسرائيلية سيطرت عليها سرايا القدس كانت تقوم بمهام استخبارية في سماء قطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.