“حوار طرشان”.. مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة يعلق على خطة ترامب (فيديو)

شبه المندوب المصري السابق لدى منظمة الأمم المتحدة معتز أحمدين الصفقة الأخيرة التي تستهدف وقف الحرب في قطاع غزة “بحوار الطرشان” مشيرا إلى أن كل طرف يفسرها حسب وجهة نظره.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر قال أحمدين “أرى المشهد بوضوح شديد بأنه أشبه بحوار الطرشان لأن كل طرف يؤّول الخطة ويفسرها على مزاجه وحسب ما يريد تحقيقه بما في ذلك ترامب نفسه”.

مندوب #مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا معتز أحمدين: ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2OrcEmw1ng — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2025

واعتبر أحمدين أن المشكلة تكمن في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوافق مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تماما، “كما يبدو أن نتنياهو هو من يؤثر على ترامب وليس العكس”، مضيفا أنه سواء نتنياهو أو ترامب “ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون”.

وأكد أحمدين أن العالم كله “يعلم أن هذه الخطة معوجة وغير قابلة للتنفيذ”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق السبت، أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت عامين متصلين.