رئيس الكنيست السابق: “ترامب لا يمكن توقعه ونتنياهو غير جدير بالثقة”

أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق (الكنيست) إبراهام بورغ أنه لا يمكن الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال بورغ “هناك تحد مستمر لأننا نتحدث عن حكومة متطرفة وهذه خطة كبيرة تتكون تتضمن 3 أطراف فيما يتعلق بغياب وانعدام الثقة أولا الموثوق فيهم هنا وهو أمر غير متوقع هو السعوديون والإماراتيون والقطريون والأتراك والمصريون أما غير المتوقع فهو دونالد ترامب بينما غير الجدير بالثفة فهو بنيامين نتنياهو”.

تعليقًا على خطة ترامب.. رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق: لا يمكن الوثوق بنتنياهو pic.twitter.com/7pD18SpJdC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2025

وكانت حماس قد أعربت عن قبولها المشروط لبعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بورغ “الآن الدور على الأمريكان والدول العربية للتأكد من عدم قيام حماس ونتنياهو بالإخلال ببنود الصفقة”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق السبت، أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت عامين متصلين.