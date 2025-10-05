رسميا.. دافيد زيني يتسلم رئاسة الشاباك الإسرائيلي بعد جدل بشأن تعيينه

تولى، اليوم الأحد، اللواء المتقاعد دافيد زيني رسميا منصبه الجديد رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، خلفا لرونين بار.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، جرى تسلم المهام دون تنظيم حفل رسمي، واستهل زيني يومه “بأداء الصلاة عند حائط البراق” في القدس المحتلة، قبل أن يتوجه إلى مقر الرئاسة.

واستقبله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا: “أنت تبدأ مهمتك الوطنية في مرحلة معقدة مليئة بالتحديات. نثق بخبرتك وقدرتك على قيادة الجهاز بحكمة ومسؤولية”.

كما هنأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمنيا له “نجاحا باهرا في المهمة العظيمة الملقاة على عاتقه”.

بدوره، قال زيني في كلمته أمام هرتسوغ: “سنؤدي عملنا بمسؤولية وطنية وولاء كامل لهذا الشعب ولإسرائيل”.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: David Zini entre en fonction aujourd'hui au poste de Chef du Shin Bet. Il a été reçu ce matin par le Président de l'État d'Israël Itzhak Herzog. Fort et émouvant. 🙏🇮🇱 "Nous agirons en homme d'État loyaux envers ce peuple, ce pays, ses valeurs, tous ses… pic.twitter.com/m8bvioyLf4 — Jonathan Serero (@sererojonathan) October 5, 2025

جدل حول التعيين

ويتوقع أن يكون لزيني دور في بلورة الموقف الإسرائيلي خلال المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة التبادل وإنهاء الحرب في غزة، بعد موافقة الحركة على مناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قد ذكرت أن اللجنة المسؤولة عن المصادقة على تعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية الإسرائيلية، تلقت أكثر من 10 آلاف شكوى رفضا لتعيين زيني رئيسا للشاباك.

وحذرت شخصيات إسرائيلية معارضة، من أن تعيين زيني يمثل “خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية واستقلال جهاز الشاباك”.