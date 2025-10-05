سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

رسميا.. دافيد زيني يتسلم رئاسة الشاباك الإسرائيلي بعد جدل بشأن تعيينه

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يستقبل زيني
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يستقبل زيني (هيثة البث الإسرائيلية)
Published On 5/10/2025
|
آخر تحديث: 04:45 PM (توقيت مكة)

تولى، اليوم الأحد، اللواء المتقاعد دافيد زيني رسميا منصبه الجديد رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، خلفا لرونين بار.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، جرى تسلم المهام دون تنظيم حفل رسمي، واستهل زيني يومه “بأداء الصلاة عند حائط البراق” في القدس المحتلة، قبل أن يتوجه إلى مقر الرئاسة.

واستقبله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا: “أنت تبدأ مهمتك الوطنية في مرحلة معقدة مليئة بالتحديات. نثق بخبرتك وقدرتك على قيادة الجهاز بحكمة ومسؤولية”.

كما هنأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمنيا له “نجاحا باهرا في المهمة العظيمة الملقاة على عاتقه”.

بدوره، قال زيني في كلمته أمام هرتسوغ: “سنؤدي عملنا بمسؤولية وطنية وولاء كامل لهذا الشعب ولإسرائيل”.

جدل حول التعيين

ويتوقع أن يكون لزيني دور في بلورة الموقف الإسرائيلي خلال المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة التبادل وإنهاء الحرب في غزة، بعد موافقة الحركة على مناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قد ذكرت أن اللجنة المسؤولة عن المصادقة على تعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية الإسرائيلية، تلقت أكثر من 10 آلاف شكوى رفضا لتعيين زيني رئيسا للشاباك.

وحذرت شخصيات إسرائيلية معارضة، من أن تعيين زيني يمثل “خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية واستقلال جهاز الشاباك”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

