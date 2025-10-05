روبيو: حرب غزة أثرت في مكانة إسرائيل في العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة “لم تنته بعد”، مؤكدا أنه “لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة في مكانة إسرائيل في العالم”.

ووصف روبيو عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها “المرحلة الأولى من إنهاء الحرب، فيما لم يتسن بعد الانتهاء من تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك”.

وفي حديث لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، أوضح روبيو أن “حماس وافقت مبدئيا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب، وإطار العمل لإطلاق سراح الرهائن، في حين أن الاجتماعات جارية لتنسيق الجوانب اللوجستية لذلك”.

وأردف “لقد وافقوا أيضا، من حيث المبدأ وإجمالا، على مناقشة ما سيحدث بعد ذلك. سيتعين العمل على الكثير من التفاصيل”.

وقف القصف على غزة

ورأى روبيو أن “القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن (الأسرى)”، الذين تحتجزهم فصائل المقاومة.

وفي هذا الصدد، قال روبيو: “إذا تم التوافق على التفاصيل اللوجستية، أعتقد أن الاسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذن أن يتوقف”، مشددا على وجوب بلوغ هذا الاتفاق “سريعا جدا”. وأضاف “لا يمكن أن تكون الحرب جارية في خضم عملية التبادل”.

وكان روبيو قد أوضح لشبكة “إن بي سي” أن الولايات المتحدة ستعرف “بسرعة كبيرة” ما إذا كانت حماس “جادة أم لا” خلال المحادثات الفنية الحالية لتنسيق إطلاق سراح الأسرى.

وفي حديثه لاحقا، مع قناة فوكس نيوز صنداي، قال روبيو إنه “لا يوجد شيء مؤكد”. وأضاف “لا أحد يستطيع الجزم بأن الأمر مضمون 100%”.

وفي هذا الإطار، قال روبيو: “الأولوية الأولى، التي نعتقد أننا نستطيع تحقيق شيء ما فيها بسرعة كبيرة، هي إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل عودة إسرائيل إلى الخط الأصفر، حيث يقف الجيش الإسرائيلي داخل غزة من منتصف أغسطس/آب الماضي”.

وفي الشأن نفسه، أوضح روبيو لشبكة “إيه بي سي”: “المحادثات جارية، بل وأنا أتحدث إليكم الآن، نأمل الانتهاء منها سريعا هذا الأسبوع. يجب ألا يستغرق هذا أسابيع أو حتى عدة أيام. نريد حدوثه بسرعة كبيرة”.

مستقبل غزة

وكان روبيو قد وصف في حديثه مع قناة فوكس نيوز صنداي المرحلة الثانية من مستقبل غزة على المدى الطويل بأنها “أصعب”.

وتابع “ماذا سيحدث بعد انسحاب إسرائيل إلى الخط الأصفر، وربما إلى ما بعده، مع تطور هذا الوضع؟ كيف يمكن تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراط لا تشبه حماس؟ كيف يمكن نزع سلاح أي نوع من الجماعات الإرهابية التي ستبني الأنفاق وتشن هجمات ضد إسرائيل؟ كيف يمكن حملها على إلقاء سلاحها؟”.

وأضاف “كل هذا العمل سيكون صعبا، ولكنه بالغ الأهمية، لأنه لن يكون هناك سلام دائم من دونه”، موضحا: “لا يمكن وضع هيكلية حكومية في غزة لا تشمل حماس في غضون 3 أيام. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت”.