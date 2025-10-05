شاهد: محاولات اعتراض مسيرة من اليمن في إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه اعترض طائرة مسيرة فوق مدينة إيلات (جنوب) قادمة من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في إيلات، بعد سقوط عدة شظايا جراء اعتراض المسيرة، بحسب ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يوثق لحظات محاولة اعتراض المسيرة في سماء مدينة إيلات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “قصف أهداف إسرائيلية حساسة في القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري”.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، إن “القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس”.

وأوضح أن “العملية ضربت أهدافا حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة وحققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.

وذكر أن “العملية جاءت ردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي في قطاع غزة“.

وأكد سريع أن “قوات الجماعة تراقب تطورات الموقف فيما يتعلق بوقف العدوانِ الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة، وستتعامل على ضوء نتائج تلك التطورات على الصعيد الميداني بما يُفضي إلى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني المظلوم”.

وشدد على أن “الجماعة مستمرة في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفجر اليوم، قال جيش الاحتلال إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن بعد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أمام حركة الملاحة إثر إطلاق الصاروخ اليمني.