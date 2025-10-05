صاروخ انشطاري من اليمن يفجر الإنذارات في قلب إسرائيل.. هروب جماعي للملاجئ وتعليق الطيران (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية “نوعية” استهدفت مواقع هامة إسرائيلية في القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أكد فيه أن الهجوم يأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني” وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير في قطاع غزة.

تفاصيل العملية ونوع السلاح المستخدم

أوضح البيان أن العملية نُفذت بـ “صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس”. ولفت إلى أن الصاروخ استهدف أهدافاً حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة إضافة إلى أهداف في إيلات. وأكد يحيى سريع أن العملية “حققت أهدافها بنجاح” وتسببت في هروب “مليون من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.

تطورات الأوضاع في غزة

شدد بيان القوات اليمنية في على أنها تتابع تطورات الأوضاع في غزة، وتؤكد أنها ستواصل التعامل مع نتائج تلك التطورات بما يخدم مطالب الشعب الفلسطيني. وأكدت الجماعة أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية حتى يتم “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

صفارات إنذار وهروب للملاجئ

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وحالة من التأهب في عدة مناطق في إسرائيل مما أجبر مئات الآلاف من السكان على الدخول إلى الملاجئ الإنذار في مدن رئيسية مثل اللد، والرملة، وكذلك في منطقة البحر الميت وعدد من البلدات.

تفاصيل عملية الاعتراض والإجراءات الاحترازية

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخ في الجو، فجر اليوم، كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة لفترة وجيزة كإجراء احترازي، مما أدى إلى تأخير بعض الرحلات، ومنها رحلة تابعة لشركة “الخطوط الإثيوبية”.

وتهاجم جماعة (أنصار الله) إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح المئات.