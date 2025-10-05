صرخات على بوابة نتساريم.. المجوّعون يلاحقون كرتونة مساعدات وسط رصاص الاحتلال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات الأمريكية من منطقة توزيعها بمحور نتساريم وسط قطاع غزة.

واشتكى النازح من مدينة غزة أبو عبد الله من سوء الأوضاع المعيشية وصعوبتها قائلًا “لا يوجد تموين أو طعام ولا عمل، وبالتالي اضطررت إلى القدوم هنا لتأمين قوت أولادي والحمد لله حصلت على كرتونة”.

وتحدث عن صعوبة الوصول إلى نتساريم بعد صلاة الفجر وما تعرضوا له حتى تمكن من الحصول على المساعدات، داعيًا الله بأن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن حفظا على كرامتهم وبلادهم.

تحت النيران

وقال الطفل أمين فرحات: “جئت على المساعدات تحت ضرب النيران لأنه لا يوجد طعام أو شراب في منزلنا”.

وأكد النازح حسين أبو منصور أنهم يأتون كل يومين إلى نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في محاولة للحصول على الطعام “هنا مجرد مكان لإطلاق النيران والقتل والإصابات، نتحمل هذا للحصول على أي شيء وأحيانا كثيرة يكونوا غير صالحين أو فاسد، لكن الحمد لله”.

ولفتت امرأة غزاوية أنها تمشي يوميا لمدة 4 كيلومترات في محاولات الحصول على المساعدات رغم المخاطر التي تحف المكان، مطالبة بضرورة وقف الحرب التي أهلكت من تبقى من أهالي غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة، إذ أغلق كافة المعابر ويمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة سوء التغذية.