عامان من الإبادة والتدمير.. هذا ما فعله الاحتلال في قطاع غزة

نشر مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة إحصائيات توضح حجم الإبادة والدمار التي تعرض لها القطاع خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر المكتب، اليوم الأحد، أن أكثر من 67 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات وتم تسجيلهم، فيما يوجد نحو 10 آلاف مفقود مصيرهم مجهول أو تحت الأنقاض.

وأوضح البيان أن هناك أكثر من 20 ألف شهيد من الأطفال، بينهم نحو ألف رضيع، بالإضافة إلى نحو 500 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.

وأضاف أن عدد الشهيدات المسجل تجاوز 10 ألف شهيدة.

وذكر البيان أن نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة بلغ نحو 90%، مقدرا حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب بأكثر من 200 ألف طن.

وفيما يلي أهم الإحصائيات التي نشرها مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.

المعطيات السكانية والسياق العام:

(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

(730 يوماً – عامان) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

(≈90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

(136) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها “إنسانية آمنة”.

(+200,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

الشهداء والمفقودون والمجازر:

(76,639) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

(67,139) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

(+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (+19,450).

(+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (+10,160).

(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.

(22,426) عدد الآباء الشهداء.

(1,015) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

(+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

(1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي”.

(140) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي”.

(254) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي”.

(176) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

(+787) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي.

(894) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال “الإسرائيلي”.

(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).

(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).

(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (154) طفلاً.

(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

(42%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

(17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).

الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

(169,583) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

(+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

(1,200) مجموع حالات الشلل.

(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

(433) مجموع المصابين من الصحفيين.

(+6,700) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.

(48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.

(26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.

(21,193) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

(56,348) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

القطاع الصحي:

(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

(197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

(788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية “مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد”.

(61) مركبة للدفاع المدني “إنقاذ وإطفاء” استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

(95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.

(+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.

(668) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، (≈80%) من إجمالي المدارس.

(165) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

(392) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

(+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي”.

(+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال “الإسرائيلي” من التعليم.

(+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب.

(+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب.

دور العبادة والمقابر:

(+835) مسجداً دمرها الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل كلي.

(+180) مسجداً دمرها الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي” أكثر من مرة.

(40) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

(+2,450) جثماناً من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

(529) شهيداً قتلهم الاحتلال واُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

السكن والنزوح القسري والإيواء:

(≈268,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(≈148,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

(≈153,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(+288,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.

(+125,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة من أصل (135,000).

(≈2) مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

(293) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفه الاحتلال.

التجويع ومنع المساعدات والعلاج:

(220) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.

(+120,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

(47) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

(61) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

(540) شهيداً من المبادرين والعاملين في مجال المعونات والإغاثة قتلهم الاحتلال.

(128) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

(2,605) شهيداً، و(19,124) إصابة، و(+200) مفقودٍ في “مصائد الموت”، ما يسمى مراكز “المساعدات الأمريكية/الإسرائيلية” وطالبي المساعدات.

(650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

(40,000) طفل رضيع “أقل من عام” مهددون بالموت جوعاً لنقص حليب الأطفال.

(250,000) علبة حليب يحتاجها أطفال قطاع غزة شهرياً يمنع الاحتلال إدخالها.

(22,000+) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

(+5,200) طفل يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.

(+17,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

(≈107,000) سيدة حامل ومرضعة مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

البنية التحتية والمرافق العامة:

(725) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال “الإسرائيلي” وأخرجها من الخدمة.

(134) مشروعاً للمياه العذبة استهدفها الاحتلال، مُرتكباً خلالها مجازر خلفت (+9,400) شهيد، غالبيتهم من الأطفال.

(5,080) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

(2,285) عدد محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

(235,000) عدادات المشتركين التي دمرها الاحتلال “الإسرائيلي”.

(+2,123) مليار كيلو وات/ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

(+700,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

(+700,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

(+3) مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

(247) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال “الإسرائيلي”.

(292) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال “الإسرائيلي”.

(208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

(+94%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.

(1,223) بئراً زراعية دمرها الاحتلال “الإسرائيلي” وأخرجها من الخدمة.

(665) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن دمرها الاحتلال “الإسرائيلي”.

(+93,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (4,000).

(+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

(405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (28,000) طن فقط.

(100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

الخسائر الأولية المباشرة لـ15 قطاعاً حيوياً: