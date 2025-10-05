منير شفيق: هذا ما دفع نتنياهو وترامب للانتقال من الحرب إلى طاولة المفاوضات؟ (فيديو)

أوضح المفكر الفلسطيني منير شفيق أن إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طرح الخطة الأخيرة لوقف الحرب في غزة هو دليل بحد ذاته على عدم قدرتهما على هزيمة المقاومة والقضاء عليها بشكل عسكري.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال منير يجب أن نتأكد من أن ” ترامب ونتنياهو ما قدما هذا المشروع وكان بإمكانهما أن يهزما المقاومة ويقضيا عليها في قطاع غزة”.

البيت الفلسطيني بين الانقسام والوحدة.. ما المستقبل؟

المفكر الفلسطيني منير شفيق يحلل المشهد pic.twitter.com/pLiuJmGrT3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2025

وأضاف “يجب أن نقول لهما أنتما في الميدان ولمدة سنتين لم تستطيعا أن تهزما المقاومة ولم تستطيعا أن تحققا أهدافكم، لكنكم تحاولون بالسياسة تحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه بالقوة العسكرية”.

وأكد شفيق أن نتنياهو وترامب لا يهددان بالعودة إلى الحرب إلا اعتمادا على قتل المدنيين “وهي جريمة حرب ستقضي على سمعتكم وأي مستقبل لكم”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق السبت، أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت عامين متصلين.