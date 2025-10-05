ماذا يحدث لـ”غريتا” في الحجز؟ إسرائيل ترد على اتهامات إساءة المعاملة

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن إساءة معاملة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ وعدد من المشاركين في أسطول الصمود، وادّعت أنها “أكاذيب صارخة”.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “جميع الحقوق القانونية للمعتقلين محفوظة بالكامل”، مضيفة أن “من المثير للاهتمام أن غريتا نفسها ومعتقلين آخرين رفضوا تسريع ترحيلهم، وأصروا على تمديد بقائهم في الحجز.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 الغارديان: الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تتعرض لمعاملة سيئة للغاية من السلطات الإسرائيلية end of list

وأضاف أن الناشطة “لم تتقدّم بأي شكوى إلى السلطات الإسرائيلية بشأن أي من هذه الادعاءات السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكّدًا أن هذه الحوادث المزعومة لم تقع مطلقا”، على حد زعم البيان.

משרד החוץ התייחס לטענות בנוגע להתעללות בפעילה החברתית גרטה טונברג ובעצורים אחרים ממשט "סומוד", ומסר כי "הם שקרים גסים". בהודעה נכתב כי "כל זכויותיהם החוקיות של העצורים נשמרות במלואן. מעניין לציין שגרטה עצמה ועצורים אחרים סירבו לזרז את גירושם והתעקשו להאריך את שהותם במעצר. גרטה גם… — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 5, 2025

معاملة سيئة للغاية

كانت صحيفة “الغارديان”، قد قالت إن غريتا تتعرض لمعاملة سيئة للغاية من السلطات الإسرائيلية التي تحتجزها منذ السيطرة على “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة قبل أيام.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية السويدية إلى مقربين من غريتا بشأن ظروف احتجازها في إسرائيل.

ونقل التقرير عن الرسالة أن مسؤولا من السفارة السويدية زار غريتا في مكان الاحتجاز، مضيفا أنها “تتلقى كميات غير كافية من الماء والطعام، وذكرت أنها أصيبت بطفح جلدي، معربة عن اعتقادها بأن السبب وراء ذلك يعود إلى حشرات الفراش”.

احتُجزت في زنزانة مليئة بالحشرات..

مصادر سويدية تتهم إسرائيل بإساءة معاملة غريتا ثونبرغ بعد مشاركتها في "أسطول الصمود"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5Q9HbHk51E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وأضافت الرسالة أن غريتا ذكرت أنها أبقيت جالسة مدة طويلة على أرض صلبة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول أن “أحد المحتجزين الآخرين أبلغ مسؤولا آخر أنهم شاهدوا (السلطات الإسرائيلية) تجبر غريتا على التصوير وهي تحمل أعلاما”، مضيفا أنها تساءلت عما إذا كانت هذه الصور نشرت.

وقالت “الغارديان” إن الكشف يتزامن مع شهادات متطابقة بشأن سوء المعاملة التي تتعرض لها غريتا من السلطات الإسرائيلية.