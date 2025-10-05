تضمن عيدي الثورة والتحرير.. مرسوم رئاسي يحدد الأعياد الرسمية في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوم يقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

واعتبر المرسوم تاريخ انطلاق الثورة السورية في الـ18 من مارس/ آذار، وتاريخ سقوط نظام الرئيس بشار أسد في 8 ديسمبر/كانون أول ضمن الأعياد الرسمية.

ونص المرسوم على أن تكون الأعياد الرسمية كالتالي: