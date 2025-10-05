تضمن عيدي الثورة والتحرير.. مرسوم رئاسي يحدد الأعياد الرسمية في سوريا
Published On 5/10/2025
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوم يقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.
واعتبر المرسوم تاريخ انطلاق الثورة السورية في الـ18 من مارس/ آذار، وتاريخ سقوط نظام الرئيس بشار أسد في 8 ديسمبر/كانون أول ضمن الأعياد الرسمية.
ونص المرسوم على أن تكون الأعياد الرسمية كالتالي:
- عيد الفطر (3 أيام).
- عيد الأضحى المبارك (4 أيام).
- عيد رأس السنة الهجرية (يوم واحد).
- عيد المولد النبوي الشريف (يوم واحد).
- عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من يناير/ كانون الثاني) (يوم واحد).
- عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول) (يوم واحد).
- عيد الأم (في الحادي والعشرين من مارس/ آذار) (يوم واحد).
- عيد الجلاء (في السابع عشر من أبريل/ نيسان) (يوم واحد).
- عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية (يوم واحد).
- عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية (يوم واحد).
- عيد العمال (في الأول من مايو/ أيار) (يوم واحد).
- عيد التحرير (في الـ8 من شهر ديسمبر/ كانون الأول) (يوم واحد).
- عيد الثورة السورية (في الـ18 من مارس/ آذار) (يوم واحد).
المصدر: وكالة الأنباء السورية