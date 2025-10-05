سياسة|أوروبا

إغلاق في الظلام.. ما حقيقة المناطيد التي أربكت أجواء فيلنيوس؟

بطاريات صواريخ باتريوت قرب مدرج الطائرات في مطار فيلينوس بالعاصمة الليتوانية
بطاريات صواريخ باتريوت قرب مدرج الطائرات في مطار فيلنيوس بالعاصمة الليتوانية (رويترز)
Published On 5/10/2025
آخر تحديث: 10:16 AM (توقيت مكة)

علقت السلطات الليتوانية السبت العمل في مطار العاصمة فيلنيوس بشكل مؤقت بسبب مناطيد هوائية مجهولة.

وقالت سلطات المطار إن الرحلات الجوية توقفت مؤقتا مضيفة في بيان “أغلق المجال الجوي فوق مطار فيلنيوس وتم تحويل الرحلات القادمة إلى المطار إلى لاتفيا وبولندا بداية من الساعة 23:40 ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى 04:30 صباح الأحد”.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن المناطيد رصدت لأول مرة حوالي الساعة الرابعة عصرا في أجواء المطار ما أدى إلى تعليق مؤقت لعمليات الطيران لدواعي السلامة.

وبينما لم تؤكد السلطات الليتوانية  مصدر المناطيد أشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إليها على أنها “مناطيد تهريب”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتكرر فيه تعليق حركة الطيران في عدد من دول شرق أوروبا بسبب المسيرات التي تخترق أجواءها بشكل متكرر وكان أحدثها في مطار مدينة ميونيخ الألمانية ووصل إلى مطار العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

وقبل أسابيع فقط، علق مطار فيلنيوس الرحلات الجوية مؤقتا بعد رصد مسيرات في المنطقة.

المصدر: الألمانية + رويترز

