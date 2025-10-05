وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ”تصعيد قوة النيران” في تلك الحالة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيعيد “تصعيد قوة النيران” في حال رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عن الأسرى، مشددا على أن هذا التصعيد سيستمر “حتى إخضاع حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى”.

سبب نزوح 900 ألف

واعتبر كاتس أن سبب “التحول المحتمل في موقف حماس هو شدة الضغط الذي تمارسه إسرائيل على مدينة غزة“. وأشار إلى أن قرار احتلال غزة، وتدمير المباني متعددة الطوابق، وقوة مناورة الجيش، أدت إلى نزوح نحو تسعمائة ألف من سكان غزة جنوبا.

وربط كاتس خلال ذكرى “حرب الغفران”، بين استمرار الضغط العسكري وبين إمكانية عودة الأسرى والخطط الإسرائيلية المستقبلية لقطاع غزة.

وأضاف “قد نُبَشّر قريبا بعودة جميع مختطفينا إلى ديارهم، الأحياء والأموات على حد سواء، وفقا لمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب“.

خطط مستقبلية لقطاع غزة

فيما يخص مستقبل القطاع بعد انتهاء العمليات، أشار كاتس إلى ملامح خطة السيطرة الإسرائيلية المتوقعة بشأن سلاح حماس مشيرا إلى أنه “سيتم نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح”.

وشدد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات وسيعمل ضد أي تهديد”.