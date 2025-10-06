“أهانونا ونزعوا حجابنا”.. ناشطة تركية تكشف تجاوزات الإسرائيليين بحق ناشطي أسطول الصمود (فيديو)

قالت الناشطة التركية سمانور سونمار التي شاركت في أسطول الصمود إن السلطات الإسرائيلية اعتقلتها هي وزملاؤها المشاركون في الأسطول وأهانتهم بأشكال متعددة ونزعت حجاب الناشطات المشاركات.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، ليل الأحد، قالت سمانور “كنت في السفينة مرجانة وعندما أصبحنا على بعد 57 ميلا من الشاطئ في المياه الدولية اعترضتنا السفن الإسرائيلية”.

وأضافت “كان على متن السفينة 10 أشخاص واقتحمتها القوات الإسرائيلية واحتجزونا ثم اقتادونا إلى الشاطئ وأدخلونا إلى ميناء أسدود حيث تركونا تحت أشعة الشمس الحارقة ساعات طويلة ولم يعطونا أي مياه للشرب بينما واصلوا الاعتداء النفسي والاحتقار الموجه نحونا”.

وندد مركز العدالة الحقوقي بموقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من المعتقلين من أسطول الصمود، وأكد أن إشادته بمصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب طريقة تعاملها مع المحتجزين، “تعكس سياسة إسرائيل في إساءة معاملة وقمع المشاركين في أسطول الصمود”.

وكان الفريق الإعلامي لأسطول الصمود العالمي قد وصف ادعاءات بن غفير، بأن الأسطول لم يحمل سوى القليل من المساعدات الإنسانية أو لم يحمل أي شيء منها، بأنها “ليست فقط موقفا زائفا يمكن التحقق منه، بل إنها موقف فاحش بعد عامين من الإبادة الجماعية في قطاع غزة“.