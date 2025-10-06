أوروبا تتضامن مع غزة بأكثر من 45 ألف فعالية جماهيرية خلال عامين (شاهد)

كشف تقرير جديد للمركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، أن القارة الأوروبية شهدت خلال العامين الماضيين أكثر من 45 ألف فعالية ومظاهرة جماهيرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك في 793 مدينة موزعة على 25 دولة، منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين.

وأوضح التقرير أن هذه الفعاليات شملت مسيرات كبرى، وسلاسل بشرية، واعتصامات أمام السفارات والمقرات الحكومية، إلى جانب إضرابات رمزية للطلاب والعمال، وجلسات احتجاجية في الأماكن العامة، مما يعكس اتساع التضامن الشعبي الأوروبي وارتفاع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد الشعبي والنقاش العام.

60 فعالية يوميا

وأشار المركز إلى أن العواصم الأوروبية الكبرى شهدت أكبر التجمعات، حيث تجاوزت أعداد المتظاهرين في بعض الفعاليات نصف مليون شخص، وسجلت إيطاليا وحدها تجمعات تجاوزت مليوني متظاهر بعد تدخل النقابات العمالية وإعلان الإضراب في الموانئ، مما أدى إلى شل حركة النقل والموانئ بشكل كامل في بعض المدن.

وأكد التقرير أن متوسط الفعاليات اليومية في البلدان المشمولة بالمسح، بلغ نحو 60 فعالية يوميا، مشيرا إلى تنوع أشكال الحراك الجماهيري واتساع قاعدته لتشمل فئات وشرائح اجتماعية متعددة، رغم محاولات التضييق السياسي والإعلامي واعتقال بعض الناشطين، خاصة في ألمانيا.

وأوضح المركز أن هذا الزخم الشعبي يشكل “رافعة أخلاقية وسياسية” تضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر عدلا اتجاه القضية الفلسطينية، ويسهم في زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز مفاهيم الحرية والعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني، مع استمرار الضغط نحو عزل الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة سياساته وفرض عقوبات عليه.