إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان والاحتلال يزعم اغتيال مسؤول في حزب الله (فيديو)

استشهد شخصان وأصيب ثالث، عصر الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن “غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق زبدين بقضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن “مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق زبدين – النبطية”.

وفي بيان منفصل أفادت الوكالة بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق جبلية شرق لبنان”.

وأوضحت الوكالة أن “الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين على قضاء الهرمل، وغارتين على بلدة حربتا في قضاء بعلبك شرقي البلاد”.

غارات جيش الاحتلال بالبقاع

​​​​​​وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على مناطق بمحافظة البقاع شرق لبنان.

وادعى الجيش في بيان أن المواقع المستهدفة أهداف تابعة لحزب الله بينها معسكرات تابعة لوحدة الرضوان.

كما زعم جيش الاحتلال أن “حزب الله يستخدم هذه المواقع للتدريب والتأهيل العسكري لعناصره بهدف تنفيذ مخططات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل“.

وفي بيان آخر، ادعى جيش الاحتلال “اغتيال ناشط من حزب الله في النبطية جنوب لبنان”.

وقال البيان: “هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في لبنان وقضى على، حسن علي جميل عطوي والذي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله”.

وزعم جيش الاحتلال أن “عطوي، أشرف على عمليات إعادة الإعمار وجهود التسليح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورطه في علاقات مع قادة الوحدة في إيران“.

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله الارهابي 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في لبنان وقضى على المخرب المدعو حسن علي جميل عطوي والذي كان يشكل عنصرًا ارهابيًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله. 🔸لقد أشرف… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2025

ولم يصدر تعليق بعد من حزب الله أو الحكومة اللبنانية على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4000 شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.