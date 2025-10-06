إسرائيل تقصف البقاع وتقتل زوجين لبنانيين بضربة من طائرة مسيرة (فيديو)

أحدهما من ذوي الإعاقة

شهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن جيش الاحتلال تنفيذ سلسلة غارات على أهداف قال إنها “تابعة لحزب الله” في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن طائراته استهدفت مجمعات عسكرية تابعة لـ”قوة الرضوان” حيث يتدرب مقاتلو حزب الله على “تنفيذ هجمات ضد إسرائيل“.

وادعى جيش الاحتلال في بيانه أن هذه المواقع تُستخدم لتخزين الأسلحة وإجراء تدريبات قتالية بالذخيرة الحية، واصفا ذلك بأنه “انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

مقتل شخصين بطائرة مسيرة

من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على جرود الهرمل وحربتا في البقاع، كما نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية هجوما استهدف سيارة مدنية على طريق زبدين – النبطية، مما أدى إلى مقتل مواطن وزوجته وإصابة آخر بجروح.

وذكرت أن الضحيتين هما حسن عطوي، وهو من ذوي الإعاقة، وزوجته زينب رسلان، اللذان فقدا ولديهما في بداية “حرب الإسناد”.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيلين بالقصف، وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران ونقل الجثامين.

يأتي هذا التطور رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي تتهم بيروت تل أبيب بخرقه.