السيسي: علمتنا ملحمة أكتوبر أن النصر لا يُمنح بل ينتزع (فيديو)

في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، اليوم الاثنين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لن يتم إلا على أسس العدالة والإنصاف، مشددا على أن وقف إطلاق النار في غزة هو الطريق الصحيح نحو سلام دائم واستقرار شامل.

وفي مستهل كلمته، قال السيسي “السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973… إنه يوم الانتصار العظيم، يوم العبور، يوم وقف فيه العالم احتراما وإجلالا، لعظمة وإرادة المصريين، ولوحدة القرار العربي”، مشيدًا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات “بطل الحرب والسلام”، وموجها التحية لكل من لبّى نداء الوطن.

وأكد “علمتنا ملحمة أكتوبر.. أن النصر لا يمنح، بل ينتزع… وإن السلام؛ كي يكتب له البقاء، لابد وأن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف، لا أن يفرض فرضا، أو يملى إملاء”.

وتابع “نؤمن إيمانا راسخا، بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها”.

وأعرب السيسي عن تقديره لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد عامين من الحرب والدمار والإبادة، معتبرا أنها خطوة مهمة لإعادة الأمل إلى مسار السلام.

وأوضح السيسي أن وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين، وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، تمثل خطوات أساسية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار الراسخ في المنطقة.