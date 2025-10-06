الصليب الأحمر: جاهزون لإعادة الأسرى وتوصيل المساعدات إلى غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للإسهام في جهود لمّ شمل العائلات المتضررة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن فرقها جاهزة “للعمل كوسيط محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم”، مشددة على التزامها بدورها الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني، ومواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية لتأمين المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من المحكمة العليا تأجيل النظر في الالتماس المقدم بشأن زيارة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمدة شهر.

ويأتي ذلك في ظل حراك جديد تقوده واشنطن، للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة وتبادل أسرى، عبر خطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.