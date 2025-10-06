برئاسة خليل الحية.. وفد حماس يصل إلى مصر لبدء مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدًا من الحركة، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى مصر، مساء الأحد، لبدء المفاوضات بشأن آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الأسرى، وذلك بحسب بيان مقتضب عبر قناتها على منصة تليغرام.

ولم توضح الحركة مدة الزيارة أو تفاصيل جدول المباحثات، غير أن الجولة الجديدة تأتي في ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو سنتين.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، وفدا من حركة حماس وآخر من إسرائيل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان، السبت.

وفي 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: “الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس”.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

صفقة عظيمة

وعشية انطلاق المحادثات في شرم الشيخ، بين حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطته بشأن غزة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة بأنها “صفقة عظيمة”، قائلا إن المفاوضات الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى تتقدم بشكل جيد.

وتأتي تصريحات ترامب، في حين تواصل تل أبيب حرب الإبادة الجماعية في القطاع، عبر هجمات تخلف شهداء وجرحى يوميا، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي، مساء الجمعة، لوقف قصف القطاع فورا.

وقال ترامب، للصحفيين خارج البيت الأبيض: “إنها صفقة عظيمة لإسرائيل أيضا، لاسيما أنها تريد استعادة الرهائن (الأسرى)”.

وأضاف: “إنها صفقة عظيمة للعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع، لذلك نحن سعداء للغاية بخصوصها”.

وبشأن المحادثات الخاصة بالخطة، قال ترامب: “إنهم يتفاوضون الآن بينما نحن نتحدث هنا، لقد بدؤوا المفاوضات، وستستمر لبضعة أيام، وسنرى كيف ستسير الأمور، لكنني سمعت أنها تسير بشكل جيد جدا”.

وردا على سؤال عما إذا كان منفتحًا على المرونة في اقتراحه، قال ترامب: “إننا لسنا بحاجة إلى مرونة لأن الجميع متفق عليها تقريبًا، ولكن ستكون هناك دائمًا تعديلات”.

الضوء الأخضر لنتنياهو

وكان ترامب قد توعد بالقضاء تماما على حماس إذا قررت البقاء في السلطة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أيًّا من بنود خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع الأسرى.

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرين، أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التقيا نتنياهو وطالباه بضمانات للعودة إلى القتال إذا لم تتخل حماس عن سلاحها.

في هذه الأثناء، شارك مئات الإسرائيليين في مظاهرة احتجاجية قبالة مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، للمطالبة بتنفيذ مقترح الرئيس ترامب. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن “المظاهرة تأتي للتأكيد على ضرورة إتمام اتفاق وقف الحرب وإعادة المخطوفين”، داعين الإسرائيليين إلى المشاركة في الاحتجاجات.