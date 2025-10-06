بعد ساعات من تكلفيه.. رئيس وزراء فرنسا الجديد يقدم استقالته إلى ماكرون

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي قبلها بدوره.

وقال رئيس الوزراء المستقيل “لا يمكن أن أكون رئيسا للوزراء عندما لا تستوفى الشروط، إذ حاولت توفير الشروط لتشكيل الحكومة وإعداد الموازنة للخروج من أزمة الانسداد السياسي، لكن الشروط لم تتوفر لأمارس مهام رئيس الوزراء”.

وأضاف “كنت جاهزا لتقديم تنازلات لكن الأحزاب السياسية تصرفت بمنطق تغليب برامجها السياسية”، داعيًا إلى عدم المكابرة وتغليب المصلحة العامة.

وأوضح لوكورنو “يجب أن نفضل البلد على الحزب وأن نقدم مصلحة الفرنسيين”.

ويوم أمس أعلن قصر الإليزيه تشكيلة حكومية جديدة، لكن حزب “الجمهوريون” اليميني تحفظ على تعيين وزير الجيوش برونو لومير فيها.