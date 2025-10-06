بكى وفاجأهم بعلم فلسطين.. تصرف عفوي من مسن إيطالي يشعل حماس المتظاهرين (شاهد)

في لافتة مؤثرة، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمسن إيطالي، يقف في شرفة منزله ويرفع علم فلسطين، وهو يبكي.

وبدا على الرجل التأثر أثناء مرور مسيرة مناصرة لفلسطين في مدينة ميلانو الإيطالية، ليحضر لاصقا ويثبت به علم فلسطين على الشرفة كنوع من التضامن، رغم بروده الجو.

بكى تأثرا.. مسن إيطالي يرفع علم فلسطين على شرفة منزله أثناء مرور مسيرة مناصرة لفلسطين في مدينة ميلانو الإيطالية

إيطاليا تنتفض نصرة لفلسطين

وقبل عدة أيام تظاهر الآلاف في مدينة جنوة، شمالي إيطاليا، للاحتجاج على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود.

ومنذ أسابيع، هدد عمال موانئ المدينة بشل النشاط في النقاط التابعة لهم إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي مسار الأسطول.

وبعد أقل من ساعة من اعتراض الاحتلال لقاربين من الأسطول، مساء الأربعاء، أُغلقت موانئ المدينة بالكامل، وأشعل العاملون النيران أمام مدخل البوابة الرئيس بينما كانوا يهتفون “سنغلق إيطاليا بأكملها”.