بكى وفاجأهم بعلم فلسطين.. تصرف عفوي من مسن إيطالي يشعل حماس المتظاهرين (شاهد)

يخرج المتظاهرون في إيطاليا إلى الشوارع بانتظام للتنديد بجرائم الاحتلال
يخرج المتظاهرون في إيطاليا إلى الشوارع بانتظام للتنديد بجرائم الاحتلال (غيتي إيميجز)
Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 03:31 PM (توقيت مكة)

في لافتة مؤثرة، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمسن إيطالي، يقف في شرفة منزله ويرفع علم فلسطين، وهو يبكي.

وبدا على الرجل التأثر أثناء مرور مسيرة مناصرة لفلسطين في مدينة ميلانو الإيطالية، ليحضر لاصقا ويثبت به علم فلسطين على الشرفة كنوع من التضامن، رغم بروده الجو.

إيطاليا تنتفض نصرة لفلسطين

وقبل عدة أيام تظاهر الآلاف في مدينة جنوة، شمالي إيطاليا، للاحتجاج على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود.

ومنذ أسابيع، هدد عمال موانئ المدينة بشل النشاط في النقاط التابعة لهم إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي مسار الأسطول.

مظاهرة في إيطاليا تندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود (رويترز)

وبعد أقل من ساعة من اعتراض الاحتلال لقاربين من الأسطول، مساء الأربعاء، أُغلقت موانئ المدينة بالكامل، وأشعل العاملون النيران أمام مدخل البوابة الرئيس بينما كانوا يهتفون “سنغلق إيطاليا بأكملها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

