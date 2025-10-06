بينهم غريتا ثونبرغ.. إسرائيل ترحل 171 ناشطا من أسطول الصمود

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها رحلت 171 ناشطا من المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” الذي كان متجها إلى قطاع غزة، من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال المناخ غريتا ثونبرغ.

وأضافت الوزارة في بيان عبر منصة إكس أن “171 من المحرضين الإضافيين من أسطول حماس-صمود، ومن بينهم غريتا ثونبرغ، تم ترحيلهم اليوم من إسرائيل إلى اليونان وسلوفاكيا”، مشيرة إلى أن المرحلين يحملون جنسيات دول متعددة، من بينها اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والسويد، والمملكة المتحدة.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia. The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

كما أظهرت لقطات مباشرة، لحظات وصول ناشطين هولنديين كانوا متن أسطول الصمود، إلى أمستردام بعد ترحيلهم أمس إلى مدريد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط استقبال حافل تخللته هتافات وزغاريد وفرحة مع ظهور خاص للكوفية الفلسطينية.

وكان الأسطول، الذي ضم مئات النشطاء من عشرات الدول، قد انطلق في رحلة بحرية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 17 عاما.

وقال منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لهم إن “ترحيل 171 مشاركا، بمن فيهم غريتا ثونبرغ، إلى اليونان وسلوفاكيا لن يثنينا عن المضي قدما في دعم غزة”، مؤكدين أن “العالم يراقب كيف تعامل الإنسانية عند أسوار غزة”.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل عقب اعتراض الأسطول واحتجاز عدد من النشطاء، وسط دعوات أممية للتحقيق في ملابسات العملية وضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة والعمل الإنساني.

⚡️Israel deported Greta Thunberg and 170 other activists. pic.twitter.com/5T4zpj8AG1 — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

شهادات مروعة

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي اليوم إن “ما أورده نشطاء أسطول الصمود العالمي من شهاداتٍ مروعة حول المعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها على أيدي الاحتلال الصهيوني الفاشي، من إهانات وتنكيل وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، أثناء وبعد اختطافهم في المياه الدولية، يشكل توثيقا جديدا لمستوى وحشية الاحتلال، وفضحًا صارخًا لانتهاكاته المتكرّرة لحقوق الإنسان وخرقه السافر للقوانين الدولية”.

ودعت حماس جميع الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى “توثيق هذه الشهادات المروّعة، والتحرّك العاجل لملاحقة الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصّة، دفاعًا عن القيم الإنسانية، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الصامد الذي ما زال يتعرض لحصارٍ وتجويعٍ وإبادةٍ جماعية متواصلة حتى هذه اللحظة”.