ترامب: المحادثات مع حماس ناجحة للغاية.. وإتمام المرحلة الأولى خلال أيام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن المحادثات الجارية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى تشهد تقدما سريعا.

وقال ترامب في منشور عبر منصاته “كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى (اليوم) الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. تم إبلاغي بأنه من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرّك بسرعة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يجب أن تُستكمل هذا الأسبوع، مؤكدا أنه يتابع الملف عن كثب، ومشددا على أن الوقت هو الفيصل في إنجاز الاتفاق.

وقال ترامب “إن لم نتحرك بسرعة، ستسفك الكثير من الدماء، وهو أمر لا يريد أحد رؤيته”.

مباحثات إيجابية للغاية

وأشار ترامب إلى أن مباحثات إيجابية للغاية جرت مع حركة حماس وعدد من دول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضع حدا للحرب ويضمن إطلاق سراح الأسرى.

وأوضح أن الفرق الفنية من الأطراف المعنية ستجتمع في القاهرة اليوم الاثنين لمناقشة النقاط النهائية المتعلقة بالاتفاق، مؤكدا أن “المحادثات مع حماس كانت ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر لبدء المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، وفدا من إسرائيل وآخر من حماس، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة ترامب، بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.