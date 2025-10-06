رائحة الجثث في الذاكرة.. شهادات موجعة بشأن جرح غزة المفتوح منذ عامين (فيديو)

بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تفارق المآسي قلوب وأذهان سكان القطاع، إذ روى نازحون للجزيرة مباشر أصعب ما عاشوه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت النازحة منورة محمد: “هذان العامان كانا الأصعب في حياتي، فقدنا خلالهما الأحباب والأقارب والجيران”.

“هذا ما حدث أمام عيني”

وأضافت: “ومن أصعب ما رأيت أن تنهار عمارة كاملة فوق رؤوس ساكنيها في قصف إسرائيلي.. شاهدت بعيني أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ”.

أما النازحة رضا مصلح، فتحدثت عن فاجعة فقدها والدها وشقيقتها في قصف استهدف منزلهم، وقالت: “أخرجنا جثمان والدي بصعوبة من تحت الأنقاض، أما شقيقتي فبحثنا عنها ولم نجدها حتى اكتشفنا أنها في ثلاجة الموتى”.

أكثر المواقف صعوبة

من جانبه، قال النازح جهاد محمد إن أكثر موقف صعب مر به، حين استهدف الاحتلال مجموعة أشخاص كانوا يسيرون أمام منزله بصاروخ، مضيفًا: “الصاروخ حولهم إلى أشلاء أمام عيني”.

وتابع: “ومن شدة القصف فر كل من كان في المكان، بينما كنا نسمع صرخات المصابين يطلبون المساعدة، لكن لم يتمكن أحد من الوصول إليهم”.

قسوة الخيام

وفي السياق، تحدثت النازحة جمالات وهدي عن معاناة النزوح وظروف العيش القاسية في الخيام، قائلة: “الخيام لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف، وفوق ذلك فقدت ابني الذي استشهد في قصف إسرائيلي، ولم أجد جثمانه حتى اليوم، ولم أتمكن من وداعه أو دفنه”.

بكاء على أبواب ثلاجة الموتى

وقال النازح رامي جابر، الذي يساعد في تكفين الشهداء داخل ثلاجات الموتى: “أكثر المشاهد التي لا تفارق ذاكرتي هي الأطفال الرضع الذين يُجلبون إلى الثلاجة، وصرخات وبكاء أمهاتهم المفجوعة.. مشهد مؤلم جدًا جدًا”.

أما الطفل آدم محمدين، فقال: “أصعب عامين مروا علينا.. قصفوا بيتنا ونزحنا، حتى المدرسة أخرجونا منها، ولم نجد خبزًا أو طحينًا نسد به جوعنا”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة، إذ أغلق كافة المعابر ويمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة سوء التغذية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة خلال العامين الماضيين آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية.